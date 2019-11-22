الداخلية: القبض على تسعة دواعش في أيسر الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن إلقاء القبض على تسعة عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي في الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان ، ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين وبعد اصدار مذكرات قبض قضائية القى القبض على ( ٩ ) عناصر من عصابات داعش الارهابية".

وأضافت أن "أحد الإرهابيين كان يعمل فيما يسمى بالامنية واثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، مبينة أنه "تم القبض عليهم في عدد من مناطق واحياء الجانب الايسر لمدينة الموصل".