تدمير ثلاثة انفاق سرية لداعش بعملية تطهير وادي القذف

افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من تدمير ثلاثة انفاق سرية للعصابات داعش الاجرامية بعملية تطهير المناطق الصحراوية للمحافظة .

وقال المصدر في تصريح صحفي ان ” القوات الامنية تمكنت من تدمير ثلاثة انفاق سرية لعصابات داعش الاجرامية بعملية تطهير منطقتي وادي القذف غربي الانبار “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية تمكنت ايضا من ابطال مفعول اربعة عبوات ناسفة فضلا عن تدمير خندق لخلايا عصابات داعش الاجرامية ،

مبينا ان” الحملة الامنية مازالت مستمرة لتعقب خلايا عصابات داعش الاجرامية في المناطق الصحراوية وانها تسير وفق الخطة المرسومة لها من قبل القيادات الامنية ، موضحا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اقتحام تلك المناطق وتدمير معدات ومستلزمات ارهابي داعش في المناطق الصحراوية “