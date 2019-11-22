الاستخبارات تقبض على مسؤول الدعم اللوجستي لداعش الارهابي في الرمادي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن إلقاء القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لـ"داعش" الارهابي في مدينة الرمادي.

وذكرت المديرية في بيان ان "مفارز شعبة الاسنخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٨ القبض على أحد الارهابيين في منطقة الطاش بالرمادي- الانبار".

وأضافت أن "الإرهابي مسؤول عن الدعم اللوجستي لداعش الارهابي في الرمادي، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".