خبير امني يكشف عن محاولة اميركية لإيجاد منظومة تحالفات تابعة لها في العراق

كشف الخبير الامني احمد الشريفي، عن سعي أميركا لإيجاد منظومة تحالفات تابعة لها في العراق.

وقال الشريفي في حديث صحفي اليوم الجمعة، إن "هناك عدة احتمالات لاستمرار التظاهرات منها المطالبة بالضغط الدولي"، مبيناً ان "جميع الاحتمالات مفتوحة منها ان يكون هناك تدخلاً أمميا يلزم الحكومة بإجراء تغيير جذري او استقالة الحكومة".

وأضاف أن "هناك احتمالات أن تلعب أمريكا دوراً باتجاه حكومة الطوارئ وإجراء تغيير جذري لتغيير المعادلة في العراق باتجاه ايجاد منظومة تحالفات تابعة لأميركا وهذه ليست بعيدة".

وأوضح الشريفي، أن "المشروع الأميركي كان مع صعود دونالد ترامب الى السلطة الذي كان يتحدث عن استراتيجية الاحتواء المزدوج موجهة لايران والصين"،

مؤكداً ان "العقدة الاستراتيجية التي يتم من خلالها تنفيذ هذا المشروع هو العراق لان فيه احتواء للدور الايراني للتمدد اقليميا عبر عزل لبنان وسوريا عن ايران، ودولياً قطع خط الطريق الحرير الذي يصل الى حوض البحر المتوسط عبر البلاد الى الصين".