فرق الدفاع المدني تخمد الحريق الذي اندلع داخل بناية بالقرب من البنك المركزي

اخمدت فرق الدفاع المدني، حريقا شب داخل بناية مكونة من ثلاثة طوابق تقع بالقرب من البنك المركزي في شارع الرشيد

وذكر مصدر في الدفاع المدني ان "العمارة تحتوي على مخازن كبيرة للاقمشة "، مشيرا الى ان اكثر من 15 فرقة اطفاء باشرت باخماد الحريق ، رغم صعوبة الوصول بسبب القطوعات بالكتل الكونكريتية في الشوارع المؤدية الى موقع الحادث ، مما دفعها الى رفع بعض منها بالتنسيق مع الجهات الامنية والسماح لفرق الدفاع المدني بالوصول الى موقع الحادث ، مما تطلب وقتا مضافا لمعالجة النيران".

واضاف انه "اشتركت زوارق الدفاع المدني بأمداد المياه من نهر دجلة لتؤمن ماتحتاجه فرق الدفاع المدني بشكل مباشر ، ورغم كل تلك الصعوبات و تعرض الفرق للاعتداءات من قبل المشاغبين بقنابل المولتوف ، تمكنت من السيطرة على النيران واخماد الحريق وحالت دون امتداده الى الابنية التجارية المجاورة القريبة ، ودون وقوع خسائر بشرية"