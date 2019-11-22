اخماد حريق داخل محال تجارية في كربلاء

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اندلع داخل محال تجارية في محافظة كربلاء.

وقال المصدر، إن فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء تمكنت، صباح اليوم، من اخماد حادث حريق اندلع داخل معارض للمواد المنزلية والاثاث في منطقة قنطرة السلام بالمحافظة".

وأوضح أن "الفرق تمكنت من تطويق النيران ومنع امتدادها وانتشارها الى المعارض والابنية التجارية المجاورة ثم اخمادها بوقت قياسي"، مشيرا الى "عدم تسجيل خسائر بشرية".