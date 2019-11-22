الامام المفدى السيد علي السيستاني: سرعة انجاز قانوني الانتخابات والمفوضية يمهدان لتجاوز الازمة الكبيرة

أكد المرجع الاعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني، الجمعة، على الاسراع في إنجاز قانوني الانتخابات ومفوضيّتها، مشدد بالقول إن هذين القانونين"يُمهدّان لتجاوز الأزمة الكبيرة".

وأكد سماحته في بيان تلاه نيابة عنه معتمده في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، "عل ضرورة الاسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّتها بالوصف الذي تقدّم في تلك الخطبة".

وأضاف المرجع الأعلى ، إن هذين القانونين، "يُمهدّان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد".