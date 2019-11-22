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عبد المهدي والرزاز يؤكدان على مواصلة الجهود بشأن خط انبوب النفط الاستراتيجي


اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونظيره الاردني عمر الرزاز، امس الخميس، على مواصلة الجهود فيما يخص خط انبوب النفط الاستراتيجي.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز"، مبينا ان "الرئيسين عبرا عن فهمهما المشترك لما تمر به المنطقة وعن وقوفهما سوية امام الصعوبات والأحداث التي يمر بها البلدان".

واضاف ان "رئيس الوزراء الاردني عبر عن دعمه للحكومة العراقية ولإستقرار العراق"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس الوزراء اعرب عن الموقف نفسه مع الجارة الاردن وحكومتها وشعبها الشقيق".

وتابع ان "الطرفين اتفقا على مواصلة الجهود فيما يخص خط انبوب النفط الاستراتيجي وتفعيل كافة الاتفاقات التي تم توقيعها خلال الفترة القصيرة الماضية".

واكدت وزارة النفط، في وقت سابق، أن انبوب تصدير النفط عبر العقبة سينفذ عن طريق الاستثمار، مبيناً أن المنفذ الجديد في حال تنفيذه سيكون من المنافذ التصديرية المهمة كونه سينوع المنافذ التصديرية النفطية للعراق.

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عبد المهدي والرزاز يؤكدان على مواصلة الجهود بشأن خط انبوب النفط الاستراتيجي
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