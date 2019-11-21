الناطق باسم الداخلية: مندسون ومخربون اعتدوا على قواتنا وطعنوا منتسباً بالسكاكين

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، اليوم الخميس، ان الاعتداءات التي يتعرض لها منتسبو الشرطة وعناصر الدفاع المدني في ساحات التظاهر، هي ممارسات المخربين والمندسين.

وقال المحنا في تصريح صحفي ان "احد منتسبي الشرطة تم سحبه من عجلة الإسعاف والاعتداء عليه بالسكاكين من قبل بعض المندسين".

وأشار الى حصول "حالات اعتداء كثيرة طالت المنتسبين"، مبينا ان "هناك منع واجبار للدوائر بوقف نشاطاها في عدة محافظات ". وتابع ان "الأجهزة الأمنية حاولت قدر الإمكان منع الاحتكاك وابعاد المندسين عن ساحات التظاهر ".

وأضاف ان "ما يحصل من اعتداءات على الدفاع المدني وسيارات الإسعاف هي من ممارسات المخربين، والقوات الأمنية كلفت بحماية المدارس لمنع محاولات تهديد اداراتها وتعطيلها".

وشهد جسر الاحرار في العاصمة بغداد، مساء أمس الأربعاء، حدوث حالات اعتداء على منتسبي القوات الأمنية والدفاع المدني من قبل المندسين، فيما تشهد التظاهرات وسط بغداد قطعاً الطرق والجسور من قبل محتجين منذ عودة تظاهرات تشرين في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.