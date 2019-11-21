متظاهرون مشاغبون يرمون رمانة هجومية على القوات الامنية في كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشات، الخميس، استهداف قواتها برمانة هجمومية ثانية من مجهولين، فيما اتهمت المنفذين بمحاولة خلق الفوضى والخراب بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان، إن “بعض الاشخاص الخارجين عن الطابع السلمي أقدموا ليلة امس الأربعاء على محاولة تعد الثانية من نوعها في كربلاء المقدسة منذ بدء مظاهرات 25 أكتوبر”.

وأضافت، انه “تم العثور على رمانة هجمومية في حي البلدية تم رميها من قبل مجموعة مندسة بغية استهداف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين السلميين في المدينة لزرع الفتنة فيما بينهم”، مشيرة أن “هذه المحاولة الفاشلة الثانية تأتي من اشخاص يحاولون إثارة الفوضى والخراب في كربلاء المقدسة بعيدين عن التظاهر السلمي الذي كفله الدستور العراقي”.

وعدت “استهداف القوات الامنية برمانة هجومية امرا خطيرا جدا لكنها لم تنفجر وكانت الأولى قبل عدة ايام بهدف افشال مسيرة الإصلاح السلمية التي دعت لها المرجعية الرشيدة”.

ودعت “الأهالي والمتظاهرين السلميين والاعلاميين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني الى ضرورة التعاون مع القوات الامنية والابلاغ عن المخربين اللذين يحاولون استهداف الأجواء الآمنه وزرع الرعب والخوف في قلوب المواطنين وكذلك التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة