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امريكا تخطط لتفجير مظاهرات كبيرة في اقليم كردستان.


افادت معلومات حصلت عليها وكالة "العهد نيوز" بان الولايات المتحدة الامريكية تخطط لتفجير مظاهرات كبيرة في اقليم كردستان.

وبحسب المعلومات التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي فان امريكا تريد اثارة ثورة ومظاهرات في بعض مناطق اقليم كردستان وهو ما دفع السلطة الحاكمة هناك الى القيام بحملة اعتقالات تطال بعض الناشطين البارزين بالاقليم في محاولة لتقييد هذه العملية.

وتضيف المعلومات ان بوادر تثوير الشارع الكردي بدأت تتضح، فمجلة variety الامريكية، وقناة الحرة الامريكية ووسائل اعلام خارجية ومحلية باشرت فتح ملفات فساد عائلة بارزاني الحاكمة بطريقة غير مسبوقة.

الا ان السر وراء هذا الانقلاب لم يعرف لغاية الان خاصة وان اقليم كردستان يتمتع بعلاقات قوية مع امريكا والكيان الصهيوني

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امريكا تخطط لتفجير مظاهرات كبيرة في اقليم كردستان.
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