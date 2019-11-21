الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في صلاح الدين

نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الخميس، عملية دهم وتفتيش في ناحية الصينية بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ان “قوة مشتركة من اللواء 35 بالحشد الشعبي و قسم شرطة بيجي والأمن الوطني والاستخبارات نفذت، صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش واسعة في ناحية الصينية بمحافظة صلاح الدين”.

واضاف البيان ان “العملية تهدف لاعتقال المطلوبين في المناطق التي تشهد عودة النازحين وتأمينها لمنع حدوث أي خرق امني”.