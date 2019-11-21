الناطق باسم القائد العام ينفي سقوط ضحايا في ساحتي التحرير والخلاني

نفى الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبدالكريم خلف، الخميس، سقوط شهداء في ساحتي التحرير والخلاني وسط العاصمة بغداد.

وقال التلفزيون الرسمي في خبر عاجل عن اللواء خلف قوله، “لا صحة للأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن وقوع خسائر في ساحتي التحرير والخلاني”.

ونقلت رويترز، في وقت سابق اليوم، القول إن متظاهرين اثنين استشهدا وأصيب 38 آخرون في ساعة مبكرة من يوم الخميس بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من جسرين رئيسيين في بغداد.

وذكرت المصادر أن سبب الوفاة في الحالتين كان إصابة مباشرة في الرأس بقنابل الغاز المسيل للدموع الامر الذي نفاه اللواء خلف