تصفيات وحشية للمتظاهرين.. والاعلام يتكتم

تشهد ساحات التظاهر منذ أيام تصفيات دموية وحشية لمتظاهرين سلميين تنفذها مجاميع الجوكر الامريكي ، رصدت منها مايلي:

- مساء أمس الاربعاء في ساحة التحرير تم قتل متظاهر طعنا بالسكاكين ثم التمثيل بجثته بوحشية بدعوى انه من عناصر مكافحة الشغب.

- يوم الثلاثاء تم ضرب متظاهرين اثنين في الخلاني بوحشية لكونهما من الحشد، وهتفوا انهم إيرانيين، وتم انقاذهم من القتل من قبل متظاهرين آخرين.

- مساء الثلاثاء تم قتل متظاهرين اثنين طعنا بالسكاكين خلال تصدي لجانهم التنسيقية لحفظ أمن الساحات لمجاميع الجوكر الامريكي اثناء محاولتهم إحراق سوق الشورجة. وقد سقط اكثر من 40 مصابا من الطرفين.

- يوم الاثنين اقتحمت عناصر الجوكر خيمة في التحرير وضربت اربعة كانوا فيها وهم من أبناء مدينة الصدر، تم اسعافهم لتعرض ثلاثة منهم لطعنات أحدهم بحالة خطرة.

- تؤكد معلومات من لجان المتظاهرين السلميين ان هناك حوالى 9 متظاهرين سلميين شباب تم اختطافهم منذ بداية الاسبوع من قبل عناصر الجوكر، وغالبا بعمليات استدراج، وتعتقد انهم سيتم تصفيتهم في مناطق مهجورة بعيدا عن الساحات.

- تؤكد اللجان ان هناك أيضا حملة في مواقع التواصل انطلقت هذا الأسبوع تقوم بنشر صور ناشطين واعلاميين وعناصر فاعلة بالتظاهرات وتحرض على تصفيتهم بتهمة (مدسوسين) او (إيرانيين) او غير ذلك. وتعتقد ان ورائها خلايا للمجلس العسكري للبعث، أحد تنظيمات تحالف الجوكر. وقد بدأ جهد استخباري لتعقب القائمين عليها، وسط مخاوف من تصاعد أعمال التصفيات في الساحات وتفجير فتن عنيفة يصعب احتوائها.