الاستخبارات العسكرية تداهم وكراً للدواعش في ديالى وتعثر على عبوات ناسفة في الانبار

داهمت الاستخبارات العسكرية ، وكراً للدواعش في ديالى وعثرت على عبوات ناسفة في الانبار.

وذكر بيان للاستخبارات اليوم الخميس، ان "مفارز مديرية الاستخبارات داهمت وكراً لعصابات داعش الإرهابية بالقرب من قرية النقيب جنوب بهرز في ديالى ، وضبطت بداخله عبوات ناسفة معبأة بصفائح سعة ٥ لتر ، و٦٤٠ اطلاقة مختلفة ، ورمانات يدوية، ومساطر وسبح للتفجير، وبطاريات لتفجير العبوات، وحقائب ظهر، بالإضافة إلى مستلزمات السكن ، حيث تم تدمير المواد موقعيا بإستثناء العتاد الذي تم التعامل معه وفق الضوابط المعمول بها".

ومن جانب اخر عثرت "مفارز استخبارات قيادة عمليات الانبار على (21) عبوة ناسفة تم تفجيرها تحت السيطرة موقعياً ، خلال واجب للبحث والتفتيش عن مخلفات ارهابي داعش في مناطق(ضفة ذراع دجلة- طوي الأولى - البو خميس) وتم القاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة (١/٤)إرهاب"