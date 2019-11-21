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الديمقراطي الكردستاني : نحن جزء من الحكومة وندعم الاصلاحات التي قدمتها


اعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، ان الحزب الديمقراطي جزء من الحكومة الحالية في بغداد ويدعم جميع الاصلاحات التي قدمتها.

وقال المندلاوي في حديث صحفي اليوم الخميس، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني جزاء من الحكومة الحالية و يدعم جميع الاصلاحات المقدمة من قبل الحكومة بعد التظاهرات" عادا اياها "بداية مهمة لتلبية مطالبهم".

واضاف انه "في حال تعديل الدستور سنرفض المساس باي مكاسب خاصة بإقليم كردستان التي تضمنتها الدستور"

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