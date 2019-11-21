النزاهة: استقدام نائب في قضية الدرجات الخاصة لصحة صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة ،اليوم الخميس، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي في قضيةٍ حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تعود إلى مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن محكمة تحقيق أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي والذي كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين السابق عن موضوع المعلومات المثبتة في التقرير التدقيقي الصادر عن مكتب المفتش العام في وزارة الصحة، حيث تضمن التقرير قيام المحافظة باستخدام الدرجات الوظيفية الخاصة بدائرة صحة صلاح الدين دون الرجوع إلى الجهة المعنية، لافتةً إلى أن قرار الاستقدام بحق المتهم صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.

والجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت الشهر الجاري عن إصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أمر استقدامٍ بحقِّ النائب على خلفية صرف مبلغ 10 مليارات دينار لغير الأغراض المخصصة لها أثناء مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين.