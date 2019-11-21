جنايات بابل: السجن 3 سنوات لمدير بلدية الحلة السابق

قضت محكمة جنايات بابل حكما بالسجن لمدة 3 سنوات لمدير بلدية الحلة السابق ورئيس لجنة المشتريات لعام 2017 عن قضايا تتعلق بهدر المال العام.

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالسجن لمدة 3 سنوات لكل من مدير بلدية الحلة السابق ورئيس لجنة المشتريات لعام 2017 في الدائرة نفسها".

وأضاف أن "الحكم يأتي استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، عن قضايا تتعلق بهدر المال العام".