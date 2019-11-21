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النزاهة تضبط تلاعباً وأسماءً وهمية لقوائم العمال في بلدية البصرة


أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، أن ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة تمكنت من ضبط حالات تلاعب في رواتب عمال الأجور اليومية في بلدية البصرة والاستحواذ عليها.

الدائرة أشارت إلى أن "ملاكاتها ضبطت مدير أحد القواطع البلدية التابعة إلى مديرية بلدية البصرة ومعاونه؛ تنفيذاً لمذكرة قضائية"، لافتة إلى "قيام المتهمين بتسلم رواتب عمال أجور يومية بأسماء وهمية، والاستحواذ عليها لمصلحتهم الشخصية".

وفي عملية منفصلة، قام فريق عمل المديرية بضبط أحد المتهمين أثناء وجوده بالقرب من دائرة الرعاية الاجتماعية في البصرة؛ لقيامه بترويج معاملات المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية المتوقفة لقاء مبالغ مالية.

وأضافت الدائرة إن "المتهم اعترف صراحة بتسلُّمه معاملات المواطنين بالتواطؤ مع أحد موظفي الدائرة الذي يقوم بتزويده بأسماء وعناوين المشمولين بالشبكة المتوقفة معاملاتهم، والعمل على إصدار هويات لهم وإنجاز معاملاتهم وإطلاق رواتبهم لقاء أخذ مبالغ مالية منهم".

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