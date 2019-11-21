صدور أمر استقدام بحق وزير التعليم العالي الأسبق

كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور أمري استقدام بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إضافة إلى رئيس جامعة كركوك السابق.

دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثهاعن تفاصيل القضيَّة، إلى "إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كركوك أمري استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس جامعة كركوك السابق، في قضية مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك".

وأوضحت الدائرة أن "قرار الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ".