نائب عن الفتح يتحدث عن مشروع امريكي - إسرائيلي لاستهداف الامام المفدى السيد علي السيستاني ويكشف عن ادواته

أكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019، وجود مشروع خارجي يحاول الإساءة للمرجعية الدينية العليا المتمثلة بالامام المفدى السيد علي السيستاني.

وقال الكناني في حديث صحفي إن "مسلسل مشاريع تقسيم العراق والاساءة له مستمرة"، مضيفا ان "جهات خارجية امريكية وإسرائيلية تعمل على مشروع الإساءة للمرجعية من خلال ادوات تنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي الشخصية والعامة".

ورأى ان "الاسباب معروفة، كون المرجعية العليا صمام الأمان للعراق، التي افشلت مشاريع تمزيق وحدة الصف العراقي".

واكد ان "الشعب العراقي واع ويعلم قيمة واهمية مرجعية اية الله العظمى السيد علي السيستاني".