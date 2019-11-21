التربية تقرر تقليص عطلة نصف السنة

قررت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن تقليص عطلة نصف السنة للعام الدارسي الحالي، بالاضافة الى قرارات اخرى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي "في هذا الظرف الذي يمر به بلدنا العزيز فأن وزارة التربية تثمن الروح الوطنية لدى ابنائها التلاميذ والطلبة، فهم امل البلاد وصناع مستقبله وتحيي الوزارة الزملاء والزميلات في الهيئات التعليمية والتدريسية فهم الشريحة التي اوكل لها المجتمع مسؤولية تربية الاجيال وتعليمهم وغرس روح المواطنة وقيمها الصحيحة فيهم".

واضافت "تود الوزارة ان تؤكد على ان ساحات التظاهر حق كفله الدستور فأن تحصيل العلم والمعرفة واجب بل انه فريضة في الشرائع السماوية فكلاهما تعبر عن السلوك الوطني القويم لذا فأن علينا جميعاً ان نؤدي واجبنا اولاً من خلال انتظام الدراسة والسعي الجاد لتحصيل العلم والمعرفة".

وبينت "عليه تهيب وزارة التربية بابنائها التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية والتربوية الالتزام بالدوام والمواظبة عليه، كما تناشد الهيئات الاجتماعية والمهنية والثقافية ومجالس الاباء والمعلمين واولياء الامور بالتعاون جميعاً من اجل ديمومة العملية التربوية ضماناً لمستقبل آمن ومزدهر للأجيال".

وتابعت "فيما تم اجتماع مع السادة المدراء العامين في المحافظات واجتماع اخر لهيأة الراي وتم اتخاذ عدد من الاجراءات اهما:

1- استكمال الساعات الدراسية المقررة بموجب المادة (17) من قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 والتي تنص على ان (لاتقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (32) اسبوعا عدا العطلة ولا تقل ساعات الدراسة الاسبوعية عن (30) ساعة والتي تمثل الحد الادنى المطلوب من الكفايات العلمية والمعرفية والمهارية التي تؤهل التلاميذ والطلبة للانتقال الى المرحلة الاعلى ) .

2- تقليص عطلة نصف السنة للعام الدراسي الحالي .

3- تنظم ادارات المدارس دروساً اضافية لأكمال المنهج الدراسي المقرر .

4- إجراء الامتحانات المدرسية للفصل الاول وفقاً للسياقات المعتمدة .

5- تتحمل المديريات العامة للتربية والمديرية العامة للاشراف التربوي وادارات المدارس مسؤولية تنفيذ ما ورد في اعلاه وبخلافه تطبق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .