شرطة ذي قار تنفي هروب رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة

نفت شرطة محافظة ذي قار، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، هروب رئيس محكمة استئناف المحافظة، بعد أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.

وذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان، أنه "بناء على الاتصال الهاتفي لرئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية مع قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات اللواء الركن محمد محسن زيدان القريشي، تنفي مديرية شرطة ذي قار ما تناقلته بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول هروب السيد رئيس الاستئناف خارج المحافظة ".

وأضاف البيان أن "رئيس محكمة الاستئناف يتواجد في مقر عمل"، داعيا "الجميع لاستسقاء المعلومات من المصادر الموثوقة" .