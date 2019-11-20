العتبة الحسينية تدعو الطلبة للجمع بين المشاركة بالتظاهرات السلمية ومقاعد الدراسة

دعت الامانة العامة للعتبة الحسينية، جميع الطلبة الى ضرورة الالتزام بالتظاهرات السلمية حتى تحقيق المطالب المشروعة الى جانب الالتزام بمقاعد الدراسة في نفس الوقت.

وقال المتحدث الرسمي باسم العتبة الحسينية ورئيس قسم التعليم العالي افضل الشامي، في تصريح نشره الموقع الرسمي للعتبه، "اننا ندعو طلبتنا الاعزاء الى ضرورة الالتزام بالتظاهر السلمي لتحقيق المطالب المشروعة وكذلك الالتزام بمقاعد الدراسة".

واضاف ان بامكان الطالب الجمع بين المشاركة بالتظاهرات السلمية والدراسة، مبينا ان معركة الاصلاح للقضاء على الفساد تحتاج الى وقت كما ان بناء الاوطان لا يتم الا من خلال العلم.

وتشهد غالبية مدارس وجامعات بغداد والمحافظات التي تشهد تظاهرات احتجاجية، اضرابا عاما عن الدوام الرسمي، للمشاركة في تلك التظاهرات.