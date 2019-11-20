وزير الثقافة: اصحاب النوايا السيئة قدموا معلومات مضللة للقضاء

أبدى وزير الثقافة والآثار عبد الامير الحمداني، اليوم الاربعاء، استغرابه حول انباء استقدامه لدى هيئة النزاهة، فيما اشار الى أن من وصفهم بـ"اصحاب النوايا السيئة" قدموا معلومات "مضللة" للقضاء.

وقال الحمداني في بيان ، إنه "استقبل باستغراب ما تناقلته وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بصدور امر استقدام ضده وفق المادة سادسا من قانون الشواطئ بداعي تجاوزه على محرمات النهر في مدينة الناصرية".

وأكد الحمداني، على "عدم صحة هذا الاتهام مطلقا"، مبيناً أن "هناك جهات من اصحاب النوايا السيئة قاموا بتضليل القضاء بتقديم معلومات مضللة له، وإلا ليس من المعقول ان يتخذ القضاء الذي عرفنا حياديته ونزاهته قرارا دون ان يتأكد من الحقيقة ودون ان يكون هناك أي تجاوز مهما كان نوعه".

وشدد وزير الثقافة، على "وسائل الاعلام التي روجت للخبر ان تقوم بالاستقصاء عن الحقيقة ونشر ما تتوصل اليه بكل حرفيه وحيادية".