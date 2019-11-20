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نائب: قانون انتخابات البرلمان سيمنح مساحة أكبر للمكونات للمشاركة في الانتخابات


أكد النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي، الأربعاء، أن مسودة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب تختلف بشكل كلي عن النسخ السابقة، مبيناً أن القانون سيمنح مساحة أكبر للمكونات للمشاركة في الانتخابات.

وقال العبودي في حديث صحفي، إن "قانون انتخابات البرلمان الذي استكملت القراءة الأولى له يختلف بشكل كلي عن النسخ السابقة، حيث سيعطي مساحة أكبر للمكونات للمشاركة في الانتخابات"، مبيناً أن "القانون وضع نسبة 50% لأعلى الأصوات و50% للأحزاب والمكونات".

وأضاف العبودي، أن "هناك بعض الأحزاب والمكونات، لها وضع معين في إقليم كردستان والمحافظات الغربية، وتحاول أن تكون مشاركتها كأحزاب وهذا حق لهم"،

لافتاً إلى أننا "جمعنا بين انتخاب الفردي وانتخاب الكتل السياسية، وبحسب اعتقادي فانه سيخلق مشاركة أوسع وتقليصاً لأعضاء البرلمان وهذا هو جوهر القانون".

وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت، مساء أمس الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

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