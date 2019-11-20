20 شهيدا وجريحا إثر قصف طيران مجهول يستهدف مقرا عسكريا لقوات حماية سنجار شمالي العراق

تعرض مقر للقوات الإيزيدية العراقية، اليوم الأربعاء 20 تشرين الأول/نوفمبر، لقصف من طيران مجهول، في قضاء سنجار، غربي مركز نينوى، شمالي العراق، ما أسفر عن مقتل وإصابة 20 عنصرا.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان ، اليوم، أن طائرة مجهولة وجهت ضربة جوية لموقع تابع لقوات "اليبشه" في منطقة خانصور، التابعة لقضاء سنجار، غربي الموصل، مركز نينوى، شمال العاصمة بغداد.

وأضافت الخلية أن الضربة أسفرت عن تدمير المقر بالكامل، واستشهاد وجرح 20 عنصرا من قوات اليبشه.

الجدير بالذكر، أن قوات اليبشه أو ما يعرف بوحدات حماية "شنكال" سنجار، تضم مقاتلين، ومقاتلات من المكون الإيزيدي، تشكلت بعد اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي، لمناطق المكون في غربي الموصل، وتنفيذه الإبادة بحق الإيزيديين، في مطلع آب/أغسطس 2014.