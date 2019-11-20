وزارة التربية تدرس الغاء عطلة السبت ونصف السنة

ﺗﺪرس وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻻﻟﻐﺎء ﻋﻄﻠﺔ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ واﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ بين ﻋﺪة اﺟﺮاءات ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ اﻳﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺪوام اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ أﺣﺪاث اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات.
وﻗﺎل المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮزارة ﺣﻴﺪر ﻓﺎروق اﻟﺴﻌﺪون لصحيفة الصباح الرسمية ان "اﻟﻮزارة ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت المدارس اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوام ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات، ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ المنهاج اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2019-2020"،
مبينا ان "ﻫﻨﺎك ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﺗﺒﻨﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﺜﻴﻒ المنهاج اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ المعلمين والمدرسين، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺪروس اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم لمختلف المراحل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻳﺼﺎل المادة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ".
واﺿﺎف اﻟﺴﻌﺪون ان "المعالجات ﺗﺸﻤﻞ اﻳﻀﺎ اﻗﺎﻣﺔ دورات ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ المدارس، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻻﻛﻤﺎل المنهج المقرر"،
محذرا من "اﻻﻧﺠﺮار وراء اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻋﺒﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ". ودعا "اﻟﻄﻠﺒﺔ واوﻟﻴﺎء اﻣﻮرﻫﻢ اﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻻﺧﺒﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ".
https://telegram.me/buratha