بيان من الدفاع المدني : عناصر مشاغبة من المتظاهرين احرقوا ليلة امس عمارات ومحلات في شارعي النهر والرشيد

اصدرت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، بيانا بشأن سلسلة الحرائق التي اندلعت ليلة امس في شارعي النهر والرشيد، فيما قيادة عمليات بغداد بتوفير الحماية لفرق الدفاع المدني لاتمام اخماد الحرائق.

وقالت المديرية في بيان ان "سلسلة حرائق طالت عمارات ومخازن في منطقة تجارية في الشارع النهر وشارع الرشيد بعد ان اقدم عناصر مشاغبة على حرق تلك الابنية من خلال رميها بقنابل الملتوف الحارقة مع منع فرق الدفاع المدني من عمليات اخماد الحرائق بالاعتداء عليها أيضاً بتلك القنابل الحارقة".

واضافت ان "فرق الدفاع المدني واجهت صعوبات كبير من اجل الوصول إلى موقع الحوادث بسبب القطوعات الشوارع بالكتل الخرسانية مما دفعها الى رفع عدد من تلك الحواجز وتأمين امتداد المياه لعمليات الاخماد بشكل مباشر من نهر دجلة بعد ان وضعت زوارق وفرق الدفاع المدني بحالة استنفار قصوى بقيادة مدير عام الدفاع المدني".

واكدت ان "عمليات اخماد الحرائق استمرت اكثر من عشر ساعات متواصلة من ليلة امس الى صباح هذا اليوم دون انقطاع"، مطالبة "قيادة عمليات بغداد بتوفير الحماية لفرق الدفاع المدني لاتمام اخماد الحرائق".

من جانب اخر افاد مصدر امني ان اصحاب المخازن والعمارات تكبدوا خسائر جسيمة بملايين الدنانير مشيرا ان عدد من اصحاب المخازن نقلوا الى المستشفيات بعد تعرضهم الى ازمة قلبية لكونهم خسروا كل شيء وكل هذا جاء باسم الاصلاح وحمل اصحاب المحلات والمخازن المتظاهرين مسؤولية ذلك