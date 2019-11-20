الأخبار

مدير بلدية ذي قار السابق يصدر توضيحا بشأن ورود اسمه بقائمة الاستقدام للنزاهة


اصدر مدير بلدية ذي قار السابق عبد الناصر غالب، الثلاثاء، توضيحا بشأن ورود اسمه بقائمة الاستقدام لهيئة النزاهة، مبينا ان امر الاستقدام لاعلاقة له بالبلدية.

وقال غالب في حديث سابق، ان "ورود اسمي في قائمة الاستقدام لهيئة النزاهة يحمل مغالطات"، مبينا ان "امر الاستقدام لاعلاقة له بالبلدية لامن قريب ولا من بعيد كون البساتين على النهر تمتد على طول نهري دجلة والفرات وبامكان وزارة الري تسجيل دعوى على اي مواطن وانا منهم.

واضاف ان "مادة التجاوز على الشواطئ منظمة بقانون ولا علاقة لها بهدر المال العام وهي مادة 57 شواطئ"، مشيرا الى انه "لا يوجد اي تجاوز ببناء ثابت من قبلنا على هذا المحرم".

وتابع ان "دائرة ري ذي قار ادعت بوجود تجاوز ببناء ثابت على محرم الري حسب قانون الشواطئ وهو 15 متر من النهر"، لافتا الى "اننا مستاجرين لمزرعة بصورة قانونية من عقارات الدولة".

وأفاد مصدر صحفي امس الثلاثاء، بإحالة مدير بلدية الناصرية إلى محكمة وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

 

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها اليه".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نص قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه البرلمان
البرلمان يصوت على مقترح قانون اللجنة الاولمبية
البرلمان يصوت على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع
مدير بلدية ذي قار السابق يصدر توضيحا بشأن ورود اسمه بقائمة الاستقدام للنزاهة
استشهاد مدير استخبارات افواج صلاح الدين بانفجار منزل مفخخ في المحافظة
قائد عمليات نينوى يعلن قتل ستة ارهابيين من "داعش" داخل نفق في جبال بادوش
نص قانون الغاء امتيازات المسؤولين
الناطق باسم عبد المهدي: القوات الامنية سترابط لتأمين المدارس بشكل دائم
الصجري يدعو لاعادة محاكمة مشعان الجبوري بشأن "سرقة" ملايين الدولارات
المالية البرلمانية تعلن تخفيض الايفادات الى 25%
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك