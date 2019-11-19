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نائب يوجه سؤالين لوزير النقل حول عقد شركة ’’هوليدي بغداد’’ وشبهات الفساد حوله


وجه النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019، سؤالين برلمانيين لوزير النقل بخصوص "شبهات فساد" حول عقد وزارة النقل مع شركة هوليدي بغداد.

وقال العقابي في بيان، "استمرارا لاجراءتنا الرقابية التي تهدف إلى تعزيز سلطة البرلمان الرقابية وكشف مواطن الهدر ومؤشرات الفساد الاداري والمالي في بعض الإجراءات والعقود الحكومية، وجهنا سؤالين برلمانيين لوزير النقل حول طبيعة العقد المبرم بين شركة الخطوط الجوية العراقية وشركة هوليدي بغداد فيما يتعلق بقضية منحها رخصة التحقق (Check in) وبطاقة صعود الطائرة (Boarding Card) ووكالة تركيا وإيران".

وأضاف، "كما تضمن السؤالين المطالبة بجميع أوليات تلك الرخصة وتفاصيل العقد والجدوى الاقتصادية منه ، اضافة الى مبررات منح وكالة الطيران في تركيا وايران لشركة دون بقية الشركات المتنافسة".

وتابع العقابي، "أننا ندعو المسؤولين في وزارة النقل إلى التعامل مع دورنا الرقابي بشفافية عالية وتزويدنا بكافة الأوليات والبيانات المتوفرة حول هذا العقد وعدم التسويف أو المماطلة لأنه سيكون مؤشرا سلبيا عن ضلوع بعض المتنفذين في الوزارة بشبهات فساد وتلاعب بالمال العام".

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