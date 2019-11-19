الحشد يعلن تدمير ثلاث مضافات لـ"داعش" الارهابي والاستيلاء على أسلحة في نينوى

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تدمير ثلاث مضافات لتنظيم “داعش” الارهابي، فيما استولت على دراجات نارية واسلحة في محافظة نينوى.

وذكر الحشد في بيان ان "قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي التابعة لقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي بالتعاون استخبارات وحركات الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تدمير ثلاث مضافات لتنظيم داعش الارهابي خلال عملية أمنية جنوب قضاء الحضر لتعقب فلول العصابات الإجرامية في جزيرة نينوى".

وأضاف، أن "القوة تمكنت أيضاً من الاستيلاء على دراجات نارية واسلحة ومواد لوجستية للعدو".