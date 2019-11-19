مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الكعبي

عقد مجلس النواب، الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019، جلسته الـ 16 برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، إنه "النائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقـــــــــم (16)".

ويتضمن جدول اعمال الجلسة، التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والقراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.