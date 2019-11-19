محافظ النجف يوقف تعيينات توزيع الكهرباء لوجود اسماء اقارب الموظفين فيها

أوقف محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، الامر الاداري الخاص بتعيين ١٢٤ شخصا ضمن ملاك كهرباء النجف بصفة عقد، لوجود شبهات حول وجود اسماء اقارب الموظفين فيها.

وقال الياسري في تصريح صحفي"، انه "اوقفنا العمل بصدور الامر الاداري لتعينات الكهرباء من أجل اكمال اللجنة التحقيقية اعمالها ورفع تقريرها النهائي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

واضاف الياسري "تم اطلاع المعنيين بوزارة الكهرباء وقد ايدو اجراءاتنا إيقاف الامر الاداري وسيتخذون الاجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القانون".

واشار الى ان "التحقيقات الاولية تشير الى بعض الموظفين في الكهرباء قامو بدرج اسماء اولادهم فضلا عن أقاربهم في التعينات ضمن المحسوبية والمنسوبية، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية معهم وفق القانون".

وتابع الياسري في حديثه "لن يكون هناك للتمييز او الطبقية ضد ابناء النجف ولن نسمح بمصادرة حقوقهم في اي شكل من الاشكال وهذا نهج المطالبين بالاصلاح والقضاء على الفساد".