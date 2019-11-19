صدور أوامر بإغلاق جميع مجالس الأقضية والنواحي في ديالى

كشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، عن صدور أوامر بإغلاق مجالس الاقضية والنواحي داخل المحافظة.

وقال المصدر إن "أوامر رسمية صدرت بإغلاق كل مجالس الاقضية والنواحي دون استثناء، والتريث بالوقت الحالي في استخدام أي منها، بعد ورود طلبات رسمية بتحويلها إلى مبانٍ لدوائر حكومية فرعية".

وأضاف المصدر، أن "حكومة ديالى تنتظر حسماً نهائياً لمصير مجالس الاقضية والنواحي، قبل النظر باستخدام مبانيها للصالح العام"،

لافتاً إلى أن "مصير مجلس ديالى هو الآخر جرى التريث بالوقت الراهن في اتخاذ اي اجراءات حياله، مع انتظار نتائج قرار الطعن لدى المحكمة الاتحادية حيال قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات".

واشار إلى أن "حكومة ديالى ستنفذ فوراً أي قرار نهائي يصدر حيال ملف المجالس، سواء في الاقضية والنواحي او ما يتعلق بمجلس المحافظة بشكل مباشر".

وكانت محافظة ديالى شكلت لجنة عليا الاسبوع الماضي لاستلام ذمم اعضاء مجلس المحافظة بعد صدور قرار حل المجالس من قبل مجلس النواب.