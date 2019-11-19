الأخبار

صدور أوامر بإغلاق جميع مجالس الأقضية والنواحي في ديالى


كشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، عن صدور أوامر بإغلاق مجالس الاقضية والنواحي داخل المحافظة.

وقال المصدر  إن "أوامر رسمية صدرت بإغلاق كل مجالس الاقضية والنواحي دون استثناء، والتريث بالوقت الحالي في استخدام أي منها، بعد ورود طلبات رسمية بتحويلها إلى مبانٍ لدوائر حكومية فرعية".

وأضاف المصدر، أن "حكومة ديالى تنتظر حسماً نهائياً لمصير مجالس الاقضية والنواحي، قبل النظر باستخدام مبانيها للصالح العام"،

لافتاً إلى أن "مصير مجلس ديالى هو الآخر جرى التريث بالوقت الراهن في اتخاذ اي اجراءات حياله، مع انتظار نتائج قرار الطعن لدى المحكمة الاتحادية حيال قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات".

واشار إلى أن "حكومة ديالى ستنفذ فوراً أي قرار نهائي يصدر حيال ملف المجالس، سواء في الاقضية والنواحي او ما يتعلق بمجلس المحافظة بشكل مباشر".

وكانت محافظة ديالى شكلت لجنة عليا الاسبوع الماضي لاستلام ذمم اعضاء مجلس المحافظة بعد صدور قرار حل المجالس من قبل مجلس النواب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظ النجف يوقف تعيينات توزيع الكهرباء لوجود اسماء اقارب الموظفين فيها
صدور أوامر بإغلاق جميع مجالس الأقضية والنواحي في ديالى
بالصور ... هذا ما يفعله المندسون بين التظاهرات للتأليب على القوات الامنية
وزير الداخلية ينهي حالة ’’الإنذار- ج’’ ويوجه بعودة الدوام الى طبيعته
الدفاع توضح حقيقة ما جرى في منطقة المنصور: متظاهرون حاولوا اقتحام مدرسة للبنات
عبد المهدي يحث المنتخب الوطني على إكمال الإستعدادات لمباراة اليوم
صدور حكم بالسجن عام واحد بحق مدير تقاعد ذي قار أحمد عرنوص
تفاصيل قرار النزاهة بشأن أمر استقدام وزير الثقافة وعدد من مسؤولي ذي قار
احالة مدير بلدية الناصرية الى المحكمة
مكتب محافظ نينوى يعلق على قرار مجلس المحافظة بشأن اقالته من منصبه
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك