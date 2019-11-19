وزير الداخلية ينهي حالة ’’الإنذار- ج’’ ويوجه بعودة الدوام الى طبيعته

أصدر وزير الداخلية، ياسين الياسري، الثلاثاء (19 تشرين الثاني، 2019) أمرا بإنهاء حالة ’’الإنذار- ج’’، فيما وجه بعودة الدوام الى طبيعته.

ووجه الياسري، في بيان أورده مكتبه الإعلامي، بـ"عودة الدوام الاعتيادي لوحدات مقر الوزارة كافة، وإعادة الامور الى وضعها الطبيعي اعتبارا من اليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019 وانهاء حالة الانذار في هذه الوحدات".

ووفقا للبيان، الى أن "توجيهات الوزير بعد أن قدم منتسبو الوزارة جهودا كبيرة خلال الايام الماضية والعمل على تقديم الخدمات الامنية والخدمية".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت حالة الإنذار لمنتسبي الوزارة، قبل انطلاق التظاهرات في الـ25 تشرين الأول الماضي، في العاصمة بغداد وعدة محافظات وسطى وجنوبية.

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، عمت التظاهرات العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد، امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.