الدفاع توضح حقيقة ما جرى في منطقة المنصور: متظاهرون حاولوا اقتحام مدرسة للبنات

أصدرت وزارة الدفاع، الثلاثاء، توضيحا بشأن ما جرى في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد، مبينة أن مجموعة من المتظاهرين حاولوا اقتحام مدرسة للبنات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول، "أود ان اوضح للرأي العام ان ماجرى يوم امس في منطقة المنصور ببغداد هو استنجاد اهالي الطلبة بقوات الفرقة السادسة جيش عراقي، بعد ان حاول بعض المتظاهرين اقتحام مدرسة المتميزات للبنات".

وأضاف، "رغم ذلك اخذنا الاجراء القانوني مع العناصر التي لم تتعامل بشكل مهني وهم مودعون التوقيف"