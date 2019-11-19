صدور حكم بالسجن عام واحد بحق مدير تقاعد ذي قار أحمد عرنوص

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، بصدور حكم بالسجن لمدة عام واحد، بحق مدير تقاعد محافظة ذي قار، أحمد عرنوص.

وقال المصدر إن "حكماً بالسجن لمدة عام واحد، صدر بحق مدير تقاعد محافظة ذي قار أحمد عرنوص".

قبيل ذلك، أفاد مصدر مطلع، بصدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق، يحيى الناصري، بقضية بناء منازل ’’تجاوز’’ على نهر الفرات.

وقال المصدر إن "هيأة النزاهة أصدرت امر استقدام ثانٍ بحق محافظ ذي قار السابق، بالإضافة إلى استقدام مدير البلدية الاسبق عبد الناصر غالب، والنائب السابق خديجة جابر، بقضية بناء منازل تجاوز على نهر الفرات".

ونبه المصدر الى أن أوامر الاستقدام طالت كل من "ستار مهدي جبارة، مدير حقل الغراف النفطي، بالاضافة الى ستة موظفين آخرين عناوينهم الوظيفية صغيرة"، مبينا "نتيجة لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات، وتشييدهم أماكن ترفيهية خاصة".