الأخبار

مصدر: تأجيل النظر في قضية محافظ بابل إلى الأحد المقبل


أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بأن القضاء قرر تأجيل النظر في قضية محافظ بابل كرار العبادي إلى يوم الأحد المقبل.

وقال المصدر  إن "القضاء في بابل يؤجل النظر في قضية المحافظ إلى الـ٢٤ من الشهر الحالي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "القضاء أكد على قيادة الشرطة تكثيف جهودها لإلقاء القبض على المحافظ كمتهم مطلوب للعدالة".

وكان مصدر مطلع أفاد، أمس الأول الأحد، بأن محكمة جنايات الحلة أصدرت أمراً بإلقاء القبض على محافظ بابل كرار العبادي بسبب غيابه عن الجلسة الخاصة بمحاكمته بتهمة "التزوير"، مبيناً أن المحكمة حددت الثلاثاء الـ19 من الشهر الحالي موعداً للنطق بالحكم.

وأصدر العبادي، أمس الاثنين، توضيحاً بخصوص الدعوى القضائية المقامة ضده وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، معتبراً أن أصل الدعوى هو قيام بعض "ضعاف النفوس" في مجلس المحافظة بإضافة "كلمة واحدة" وهي "الحلة" لتأييد السكن المقدم لهم من قبله وبلون قلم مختلف وخط مختلف وإرساله للنزاهة بعد ستة اشهر "بحجة التزوير"، بحسب العبادي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صدور حكم بالسجن عام واحد بحق مدير تقاعد ذي قار أحمد عرنوص
تفاصيل قرار النزاهة بشأن أمر استقدام وزير الثقافة وعدد من مسؤولي ذي قار
احالة مدير بلدية الناصرية الى المحكمة
مكتب محافظ نينوى يعلق على قرار مجلس المحافظة بشأن اقالته من منصبه
مصدر: تأجيل النظر في قضية محافظ بابل إلى الأحد المقبل
النزاهة :صدور أمر استقدام بحق وزير الثقافة الحالي ومسؤولين في محافظة ذي قار
صدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق بقضية بناء منازل ’’تجاوز’’ على نهر الفرات
النزاهة: صدور أمر استقدامٍ بحق مدير عام دائرة صحة النجف السابق
محافظ نينوى ينفي تقديم استقالته ويؤكد استمراره في اداء مهامه
مندسون يستهدفون منزل مدير عام شركة الاسمدة الجنوبية في البصرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
هيثم كريم : السلام عليكم أنا بحاجة الى كتاب نهج البلاغة باللغة الإنجليزية اذا ممكن ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
علي الجبوري : كفووو والله من شاربك ابو حاتم والي يحجي عليك من اشباه البشر واخد من اثنين كلب مسعور ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
مصطفى اكرم شلال واكع : اني اقدم مظلمتي اني احد المعتصمين صاحب شهاده عليا وفوجئت اسمي لم يظهر في قائمه تعيينات الشهادات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ثامر الحلي : هذا خنيث خبيث ومحد دمر العراق غيره اقسم بالله ...
الموضوع :
مصدر مطلع : ﻿واشنطن تعيد طرح حيدر العبادي بديلا واجماع عراقي برفضه
منير حجازي : السلام عليكم اخ احمد أحييك على هذا الجهد الصادق لتعرية هذا الموقع المشبوه وقد كنت قررت ان ...
الموضوع :
نصيحة مجانية الى من ينشر في كتابات والى الزاملي
haider : قرار مجحف ولماذا يتم تحديد عمر المتقاعد ان كان قادرا على العمل /اضافة الى ذالك يجب اضافة ...
الموضوع :
اقل راتب تقاعدي سيكون 500 الف دينار.. ابرز التعديلات في قانون التقاعد
محمد الموسوي : انعم واكرم اولاد عمنه الساده البصيصات. معروفين بكل الافعال الطيبة. ساده صحيحين النسب يرجعون الى عبيد الله ...
الموضوع :
عشيرة البصيصات والخطوة الفريدة المشرفة
يونس غازي حمودي مصطفى : خريج زراعة وغابات مواليد 1969 الثاني على الكلية عين معيد في جامعة الموصل وستقال في وقت صدام ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك