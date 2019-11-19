مصدر: تأجيل النظر في قضية محافظ بابل إلى الأحد المقبل

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بأن القضاء قرر تأجيل النظر في قضية محافظ بابل كرار العبادي إلى يوم الأحد المقبل.

وقال المصدر إن "القضاء في بابل يؤجل النظر في قضية المحافظ إلى الـ٢٤ من الشهر الحالي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "القضاء أكد على قيادة الشرطة تكثيف جهودها لإلقاء القبض على المحافظ كمتهم مطلوب للعدالة".

وكان مصدر مطلع أفاد، أمس الأول الأحد، بأن محكمة جنايات الحلة أصدرت أمراً بإلقاء القبض على محافظ بابل كرار العبادي بسبب غيابه عن الجلسة الخاصة بمحاكمته بتهمة "التزوير"، مبيناً أن المحكمة حددت الثلاثاء الـ19 من الشهر الحالي موعداً للنطق بالحكم.

وأصدر العبادي، أمس الاثنين، توضيحاً بخصوص الدعوى القضائية المقامة ضده وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، معتبراً أن أصل الدعوى هو قيام بعض "ضعاف النفوس" في مجلس المحافظة بإضافة "كلمة واحدة" وهي "الحلة" لتأييد السكن المقدم لهم من قبله وبلون قلم مختلف وخط مختلف وإرساله للنزاهة بعد ستة اشهر "بحجة التزوير"، بحسب العبادي.