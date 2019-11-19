مكتب عبد المهدي يكشف عن قرب إصدار أوامر قبض واستقدام جديدة بحق هؤلاء

كشف سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم مكتب الوزراء عادل عبد المهدي، قرب إصدار اوامر قبض واستقدام جديدة بحق عدد من كبار المتهمين بالفساد.

وقال الحديثي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن "عشرات الاوامر صدرت خلال الايام الماضية بحق عدد من الوزراء والنواب والمدراء العامين وغيرهم من السابقين والحاليين، وأن العمل مستمر في الهيئات التحقيقية المرتبطة بمحكمة جنايات الفساد المركزية بهذا الصدد".

واضاف، أن "التنسيق يجري بين رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس مكافحة الفساد على المستوى القضائي لمتابعة ملفات الفساد التي ترسل من مجلس مكافحة الفساد الى السلطة القضائية لتتولى استكمال التحقيقات فيها".