الداخلية تصدر توضيحاً بشأن مقطع فيديو لـ"وزير الداخلية" انتشر على فيس بوك

أصدر مكتب وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، توضيحاً على خلفية تداول مقطع مصور يظهر حضور الياسري بمجلس عزاء.

وذكر مكتب الياسري، في بيان، أن "بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت مقطع فيديو يظهر فيه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، في احدى المجالس".

وأوضح البيان، أن "المقطع كان في عام 2018 قبل تسنم سيادته لمنصب وزير الداخلية، حيث يظهر فيه إصرار السادة الحضور لغرض البقاء من أجل تناول الغداء"، داعياً المؤسسات الاعلامية والقنوات الفضائية إلى "تحري الصدق والمهنية وتبني الموضوعية والحياد في طرح المواد الإعلامية".

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام محلية، تداولوا مقطع فيديو على فيس بوك، يظهر طرد وزير الداخلية من أحد مجالس العزاء من قبل ذوي احد ضحايا الاحتجاجات الجارية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.