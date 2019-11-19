عقد 12 تحالف وكتلة سياسية، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لبحث الاوضاع التي يشهدها البلاد والخروج بمقترحات تخفف حدة الازمة.بالوثائق..مقررات الاجتماع الموسع بين قادة الكتل السياسية

وشارك بالاجتماع "تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية".

واصدر المجتمعون ستة قرارات وتوصيات اضافة الى خمسة مقترحات مهمة، فيما هددوا بسحب الثقة عن الحكومة واجراء انتخابات مبكرة اذا تبين عجز الحكومة او مجلس النواب تنفيذ المواد والخطوات المذكورة ضمن التوقيتات المشار اليها.

وادناه التفاصيل الكاملة للاجتماع: