قائد شرطة ذي قار يجتمع مع متظاهري الرفاعي

اجتمع قائد شرطة ذي قار اللواء محمد القريشي، الاثنين، مع متظاهري قضاء الرفاعي، واعا اياهم باطلاق سراح الناشط المعتقل.

وقال مصدر صحفي في المحافظة، إن قائد شرطة ذي قار اللواء محمد القريشي (ابو الوليد) اجتمع، مساء اليوم، مع متظاهري قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار.

وأضاف المصدر أن قائد الشرطة وعد المتظاهرين بالسعي لإطلاق الناشط المعتقل حسين جبار قريبا، وطالبهم بالحفاظ على السلمية مقابل السعي لإطلاق الناشط المعتقل والمساهمة مع الجهات الحكومية لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة.