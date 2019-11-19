اعادة فتح بوابتي بئر وحقل نفطي وطريق شركة المصافي في البصرة

اعادت السلطات العراقية فتح بوابتي بئر وحقل نفطي وطريق يؤدي الى شركة المصافي في محافظة البصرة، بعد غلقها من قبل المتظاهرين.

وقال مصدر صحفي إنه تم اعادة فتح بوابة بئر 20 النفطي، واعادة فتح الطريق الرابط من شركة المصافي بإتجاه الحقول النفطية غربي محافظة البصرة.

وأوضح أنه تم أيضا اعادة فتح بوابة حقل نهران بن عمر النفطي شمال البصرة بعد غلقهم من قبل المتظاهرين.

واعلن قائد عمليات البصرة، في وقت سابق اليوم الاثنين، فتح الطرق وتسهيل الحركة في أغلب المناطق بعد اضراب عام أدى إلى تعطيل الدوام الرسمي وقطع الطريق.