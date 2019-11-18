الناطق العسكري باسم عبد المهدي: الضغط على ادارات المدارس لمنع اقامة الدوام عمل اجرامي

أعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، الضغط على ادارات المدارس لمنع اقامة الدوام "عملا اجراميا".

وذكر خلف في بيان مقتضب إن "الضغط على ادارات المدارس ومنعهم من الدوام عمل اجرامي". وأضاف، أن "هذا العمل يدخل مدارس الوسط والجنوب بازمة تربوية".

وفي وقت سابق من اليوم، أقدم عدد من المتظاهرين على قطع طريق الحسينية، شمالي العاصمة بغداد، فيما دعت بعض مساجد العاصمة في وقت مبكر من اليوم، الى الاضراب العام عن الدوام وسمته "الفرصة الأخيرة".

ويتزامن هذا مع اضراب عن الدوام، دعا له ناشطون، في عدة محافظات وسطى وجنوبية، للضغط على الحكومة، في تلبية مطالب المتظاهرين.

واغلق محتجون بالامس مدارس في وسط وجنوب العراق تطبيقاً لدعوة الاضراب العام.