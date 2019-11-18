الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين الى الصبر والالتصاق بالمرجعية المباركة

التعليقات

رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ... الموضوع :

‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!

علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ... الموضوع :

المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !

هيثم كريم : السلام عليكم أنا بحاجة الى كتاب نهج البلاغة باللغة الإنجليزية اذا ممكن ... الموضوع :

أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية

علي الجبوري : كفووو والله من شاربك ابو حاتم والي يحجي عليك من اشباه البشر واخد من اثنين كلب مسعور ... الموضوع :

‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!

مصطفى اكرم شلال واكع : اني اقدم مظلمتي اني احد المعتصمين صاحب شهاده عليا وفوجئت اسمي لم يظهر في قائمه تعيينات الشهادات ... الموضوع :

دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني

ثامر الحلي : هذا خنيث خبيث ومحد دمر العراق غيره اقسم بالله ... الموضوع :

مصدر مطلع : ﻿واشنطن تعيد طرح حيدر العبادي بديلا واجماع عراقي برفضه

منير حجازي : السلام عليكم اخ احمد أحييك على هذا الجهد الصادق لتعرية هذا الموقع المشبوه وقد كنت قررت ان ... الموضوع :

نصيحة مجانية الى من ينشر في كتابات والى الزاملي

haider : قرار مجحف ولماذا يتم تحديد عمر المتقاعد ان كان قادرا على العمل /اضافة الى ذالك يجب اضافة ... الموضوع :

اقل راتب تقاعدي سيكون 500 الف دينار.. ابرز التعديلات في قانون التقاعد

محمد الموسوي : انعم واكرم اولاد عمنه الساده البصيصات. معروفين بكل الافعال الطيبة. ساده صحيحين النسب يرجعون الى عبيد الله ... الموضوع :

عشيرة البصيصات والخطوة الفريدة المشرفة