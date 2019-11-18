وزير النفط يؤكد حرص الوزارة على دعم عوائل شهداء القوات الامنية

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، الاثنين، حرص الوزارة على رعاية ذوي شهداء القوات الامنية ولاسيما شهداء شرطة الطاقة من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.

وقال الغضبان بحسب بيان لمكتبه ، خلال حضوره احتفالية لتكريم عدد من عوائل الشهداء في مقر وزارة النفط، إن "للشهداء منزلة في عقولنا وقلوبنا ولا ننسى تضحياتهم الجسام بأرواحهم ودمائهم الزكية، وان تكريم عوائل الشهداء هو جزء يسير نقدمه لهذه الكوكبة من الابطال، ونخص بالذكر شهداء شرطة الطاقة الذين ضحوا بانفسهم من اجل حماية المنشآت النفطية وثروات البلاد التي تعتمد عليها الدولة العراقية في تامين الايرادات للخزينة الاتحادية".

وأضاف أن "الوزارة لديها قرارات خاصة اتخذتها في هيأة الرأي تخص الاهتمام بذوي الشهداء، وياتي ذلك ايماناً منا ووفاء للدماء الزكية التي روت ارض الوطن"، مشيراً الى ان "الوزارة تؤكد التزامها بدعم عوائل الشهداء وليس فقط شهداء شرطة الطاقة بل جميع شهداء العراق وتعطي الاولوية لهم في مجال التعيين، فضلاً عن تقديم الرعاية والدعم المالي والمعنوي لذوي الشهداء".

وأوضح الغضبان، أن" الوزارة نظمت عشرات الفعاليات الخاصة بتكريم الالاف من عوائل الشهداء والجرحى".

من جانبه، أشاد مدير عام شرطة الطاقة اللواء قاسم خزعل بجهود نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط والوزارة في تقديم الدعم لذوي الشهداء، مبيناً أن تكريم عوائل الشهداء واجب وطني.

وأشار مدير عام شرطة الطاقة، إلى ان "شهداء شرطة الطاقة قد سطروا أروع صور التضحية والبطولة في الدفاع عن ارض العراق والمنشآت والحقول النفطية، وان الوزارة وشرطة الطاقة حريصتان على الإيفاء لعوائل الأبطال".