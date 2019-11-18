أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن اعتقال عصابة حاولت سرقة البنك المركزي العراقي، مشيرة الى أن عملية اعتقال العصابة تمت بالتعاون مع المتظاهرين.

وذكرت القيادة في بيان، انه "بتعاون واخبار من قبل المتظاهرين السلميين تمكنت قطعات قيادة عمليات بغداد من اعتقال عصابة مؤلفة من عشرة متهمين حاولوا التقرب من البنك المركزي بهدف السرقة وإلحاق الضرر، بعد منتصف ليل الاحد".

وأضافت أنه "تم احالتهم إلى التحقيق لينالوا جزائهم وفق القانون".