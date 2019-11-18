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القانونية النيابية: سنناقش اليوم قانون الانتخابات تمهيداً لعرضه للقراءة الأولى


أعلن نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، الاثنين، أن اللجنة ستجتمع اليوم لمناقشة قانون الانتخابات تمهيداً لعرضه للقراءة الأولى في جلسة البرلمان المقبلة، معتبراً أن النظام الانتخابي الفردي سيجعل العملية الانتخابية "سلسة".

وقال الغزي في حديث صحفي إن "اللجنة القانونية النيابية تسلمت مسودتي قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات، حيث ستجتمع اللجنة اليوم لمناقشة مسودة قانون انتخابات مجلس النواب ومن ثم إرساله إلى رئاسة المجلس مرة أخرى بغية عرضه على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة ليتم قراءته القراءة الأولى".

وأشار الغزي، وهو نائب عن تحالف سائرون، إلى أن "اعتراضاتنا ضمن تحالف سائرون على مسودة القانون المرسلة من مجلس الوزراء كانت بالدرجة الأساس على النظام الانتخابي، وكنا نتمنى من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب المتظاهرين وأن يكون النظام الانتخابي هو النظام الفردي مباشرة"

وأضاف، أن "النظام الفردي سيجعل العملية سلسة خلال الانتخابات واحتساب الأصوات وإعلان النتائج من الممكن أن يكون بنفس اليوم، دون الدخول بعمليات حسابية معقدة ضمن قانون سانت ليغو تأخذ وقتاً طويلاً"، لافتاً إلى أن "النسختين المرسلتين من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية سيتم تعديلهما داخل مجلس النواب للخروج بصيغة نهائية يتم التصويت عليها".

وبشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات، قال الغزي إنه "لم يُرسل من الحكومة حتى اللحظة بانتظار إرسالها قرار تاجيل موعد الانتخابات المقبلة الذي تم التصويت عليه سابقاً داخل مجلس الوزراء بغية تصويت مجلس النواب عليه"، مبيناً أن "رأي الشارع والكتل السياسية بدأ يتجه باتجاه إلغاء مجالس المحافظات من خلال التعديلات الدستورية التي تعمل عليها لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر، أمس الأول السبت، إحالة مشروعي قانوني الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات إلى اللجنة القانونية النيابية.

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