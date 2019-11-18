قائد عمليات البصرة يعلن فتح الطرق في أغلب مناطق المحافظة

اعلن قائد عمليات البصرة، اليوم الاثنين، فتح الطرق وتسهيل الحركة في أغلب المناطق بعد اضراب عام أدى إلى تعطيل الدوام الرسمي وقطع الطريق.

وقال الفريق الركن قاسم جاسم نزال، في بيان إن "قيادة عمليات البصرة باشرت بفتح الطرق وتسهيل حركة المواطنين في أغلب المناطق بالتعاون مع أبناء محافظة البصرة بعد اضراب عام أدى إلى تعطيل الدوام الرسمي وقطع الطريق".

وأوضح أن "القيادة ناشدة وأصدرت بيانا سابقا عبر وسائل الإعلام بخصوص عدم اللجوء إلى قطع الطريق لأنها تؤدي إلى إرباك العمل في دوائر الدولة ومفاصلها مما يؤثر سلبا على حياة المواطنين وحياتهم المعيشية".

وبين أن "الوضع الامني في محافظة البصرة يشهد استقرارا أمنيا جيدا سواء كان في مركز المدينة أو الاقضية والنواحي نسبة لبقية المحافظات".

وأضاف أن هذا الإستقرار يتطلب تعاون المواطن البصري والعمل بسلة واحدة مع القوات الأمنية"، مشددا على أن "الأمن حالة حضارية ومجتمعية لاتقع على عاتق القوات الأمنية فحسب دون تعاون المواطن".

ولفت الى أن "الوطن ليس ملكا لشخص معين أو جهة معينة علينا إحترام خصوصيات المواطنين في حرية التعبير والحركة والعمل والتنقل ومزاولة أعمالهم والعيش بأمان وعدم فرض تصرفات فردية وشخصية على عموم الناس".